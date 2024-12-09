Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени оставят свои позиции на огнеупорном заводе, расположенном в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР).

Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Противник очень серьезно укрепился, но опять же это ненадолго, потому что наши подразделения делают свое дело и продолжают освобождение данного населенного пункта», — рассказал Пушилин.

Ранее боец ВСУ и экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов предрек сдачу Киевом пяти городов. В их числе он назвал Часов Яр, Курахово и Покровск.