Пушилин предрек ВСУ скорую сдачу огнеупорного завода в Часовом Яре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени оставят свои позиции на огнеупорном заводе, расположенном в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР).

Пушилин предрек ВСУ скорую сдачу огнеупорного завода в Часовом Яре
© РИА Новости

Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Противник очень серьезно укрепился, но опять же это ненадолго, потому что наши подразделения делают свое дело и продолжают освобождение данного населенного пункта», — рассказал Пушилин.

Ранее боец ВСУ и экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов предрек сдачу Киевом пяти городов. В их числе он назвал Часов Яр, Курахово и Покровск.

Военные новости
Егор Фирсов
Денис Пушилин
Верховная Рада
Киев
Покровск
Курахово
Украина