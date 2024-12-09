Российские войска зачищают полукотел у Курахово

Подразделения ВС РФ постепенно зачищают полукотел, в который попали украинские войска южнее Курахово в ДНР.

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"Работа ведется в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. В Успеновке наши войска перешли реку Сухие Ялы, закрепились на южном берегу реки и взяли опорный пункт, прикрывавший украинские позиции с тыла. Село Веселый Гай практически зачищено, на окраинах Анновки идут активные бои", - рассказал РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Нашим войскам удалось проломить основную линию обороны вокруг Курахово, после чего движение пошло быстрее, а моральный дух ВСУ сильно упал и их солдаты стали активнее сдаваться в плен, сообщил комбат с позывным Реут.

При этом получаются курьезные ситуации - в приговоре, в бетонном бункере оказались заблокированы двое украинских военных. Стальную дверь их дота заклинило взрывом. Всушники через амбразуру передали российским солдатам свои автоматы и сообщили, что сдаются. Сами вылезти они не могут - отверстие слишком узкое. Через ту же амбразуру им передают еду и воду. А достанут после полного освобождения города - пока это слишком опасно.