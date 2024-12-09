Герой России уничтожил семь немецких танков Leopard

Герой России из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота Иван Жарский рассказал, как уничтожил семь немецких танков Leopard.

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В интервью ТАСС он заявил, что его подразделение встретило противника без потерь, уничтожив 13 единиц техники и 50 солдат.

Герой России в одиночку принял бой против группы бойцов ВСУ

«Мы спланировали целую операцию по этому поводу. Расставили правильно расчёты и это дало большие плоды... Рука не дрогнула работать по танку... Среди этих 13 единиц техники были семь танков Leopard и несколько Bradley, ещё БМП-2 были», — сказал Жарский.

Ранее «Военная хроника» заявила, что на переданные американцами ВСУ танки Abrams украинцы начали устанавливать советскую динамическую защиту, известную как «мангалы».