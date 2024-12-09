МО РФ: расчеты гаубиц Д-30 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения морской пехоты Каспийской флотилии группировки войск "Север" уничтожили бронетехнику, укрепленные огневые позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил бронированную технику противника. Расчеты слаженные, поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают и замаскировывают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что артиллеристы круглосуточно работают в связке с разведывательными подразделениями в сложных условиях на линии боевого соприкосновения.

"Дроны-разведчики обнаруживают вражеские укрытия, технику и местоположение личного состава ВСУ. После передачи точных координат артиллеристы приступают к уничтожению противника. От получения цели до проведения выстрела - не более двух минут, после чего разведывательные группы осуществляют корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Эти навыки уже отработаны до автоматизма", - отметили в ведомстве.

Также о боевой работе расчетов рассказал командир батареи с позывным Ангара.