МО РФ: расчеты гаубиц Д-30 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения морской пехоты Каспийской флотилии группировки войск "Север" уничтожили бронетехнику, укрепленные огневые позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
"В этот раз личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил бронированную технику противника. Расчеты слаженные, поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают и замаскировывают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции", - рассказали в ведомстве.
В Минобороны РФ уточнили, что артиллеристы круглосуточно работают в связке с разведывательными подразделениями в сложных условиях на линии боевого соприкосновения.
"Дроны-разведчики обнаруживают вражеские укрытия, технику и местоположение личного состава ВСУ. После передачи точных координат артиллеристы приступают к уничтожению противника. От получения цели до проведения выстрела - не более двух минут, после чего разведывательные группы осуществляют корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Эти навыки уже отработаны до автоматизма", - отметили в ведомстве.
Также о боевой работе расчетов рассказал командир батареи с позывным Ангара.
"Расчеты работают в основном сейчас по живым силам, по живой силе противника, по наблюдаемым целям, корректируемым целям. Противник скапливается перед нами, пытаемся его вытеснить, работаем по противнику. Наши ребята тоже пытаются штурмовать, оттеснять противника. Мы постоянно давим на противника огневым воздействием, не даем им высунуться", - подчеркнул военнослужащий.