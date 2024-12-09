Рогов сообщил о продвижении ВС РФ в Запорожской области

Вооруженные силы России улучшили позиции на ореховском направлении в Запорожской области и продвинулись в районе двух населенных пунктов. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Произошло улучшение позиций по переднему краю в районе Малой Токмачки и Белогорья на ореховском направлении», — рассказал чиновник.

Он добавил, что российские военные проводят активные действия на этом участке фронта, наносят удары артиллерией и авиацией по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике. В Минобороны сообщили, что в результате успешного наступления подразделений группировки войск «Восток» был установлен контроль над населенным пунктом Благодатное.