Начальник генштаба Халеви: Сирия стала четвертым фронтом для армии Израиля

Сирия является четвертым фронтом для израильской армии. Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Израиля Герци Халеви.

Сирия стала четвертым фронтом для армии Израиля
© Газета.Ru

Он отметил, что с вечера 7 декабря израильские сухопутные войска ведут бои на четырех фронтах: на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, в Ливане и на территории Сирии. Халеви подчеркнул, что в настоящее время Израиль располагает отличными сухопутными силами, которые тесно взаимодействуют с военно-воздушными силами, флотом и военной разведкой.

Это позволяет израильской армии решительно продвигаться вперед и эффективно защищать страну. 8 декабря сообщалось, что Израиль может усилить военный контроль над сирийской частью Голанских высот. В тот же день телеканал Al Arabiya сообщил, что Россия якобы передала Израилю два объекта, расположенных в сельской местности сирийской провинции Даръа.

Военные новости
Генштаб
ЦАХАЛ
Ливан
Израиль