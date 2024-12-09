Ситуация в Курской области ночью 9 декабря: сокрушительный удар по ВСУ

Вооруженные силы России продолжают оказывать сопротивление противнику в курском приграничье. Какова ситуация в Курской области ночью 9 декабря?

Какова ситуация в Курской области ночью 9 декабря

Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожил военную технику и личный состав Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, заявили в Минобороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — рассказали в МО.

В ведомстве уточнили, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Система оказания помощи жителям Курской области, чьи дома получили повреждения в результате атак ВСУ, нуждается в кардинальных изменениях, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн в рамках своего визита во Льгов. По его словам, сделать это необходимо быстро, особенно в условиях наступивших морозов.

«Очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно, особенно когда на улице морозы», — сказал он.

Хинштейн подчеркнул, что прибыл во Льгов, чтобы поддержать местных жителей и выяснить, насколько оперативно идет восстановление поврежденных квартир. Он также сообщил, что уже обсудил по телефону этот вопрос с министром ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

«У него сегодня день рождения, но, несмотря на это, нам нужно незамедлительно решать вопросы даже в дни праздников», — резюмировал врио главы региона.

Какая ситуация была в Курской области накануне

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что после взятия под контроль населенного пункта Плехово в Суджанском районе Курской области линия фронта временно закрепилась по берегам реки Псел.

«После взятия под контроль с тяжелыми боями села Плехово в Суджанском районе Курской области линия фронта временно закрепилась по берегам реки Псел, а до юго-восточных окраин Суджи осталось всего менее шести километров. Уже поступают неподтвержденные сообщения о первых попытках ВС РФ форсировать реку на лодках в сторону Гуево для создания плацдарма на другом берегу и последующего перерезания одной из линий снабжения группировки ВСУ в Курской области. Если это правда, то план хотя и смелый, но крайне рискованный из-за местности и невозможности поддерживать такой десант тяжелой техникой», — пишет «Военный осведомитель».

По информации канала «Дневник десантника», сейчас авиация ВС России наносит удары по позициям украинских бойцов в населенном пункте Гуево.

«После установления контроля в Плехово войска ВС РФ продвигаются в сторону Гуево, которое сейчас тщательно обрабатывается артой и авиацией ВС РФ. По всей видимости, скоро и Гуево будет освобождено от ВСУ», — уточнили журналисты.

Автор Telegram-канала «Тринадцатый» сообщил, что группа российских военнослужащих попала в окружение в Курской области, однако смогла отбиться и ликвидировать бойцов ВСУ.

«Группа наших бойцов на Курском направлении попала в полное окружение противника, по сути, оказавшись в западне. Благодаря упорству, мужеству, отваге и профессионализму парни смогли отбиться от военнослужащих ВСУ и выйти из окружения! Это один из множества боев, показывающий всю тяжесть военных действий», — рассказал «Тринадцатый».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.