Герой России Хашегульгов: Командование ВСУ проявляет суицидальное упрямство

Командование ВСУ, взяв под козырек натовским советникам-стратегам, решило взять на Ореховском направлении реванш. А для этого - затащить сюда вооруженные до зубов подразделения двух бригад территориальной обороны при поддержке новейших самоходных орудий, среди которых британские гаубицы AS-90, польские AHS Krab, американские установки М-109 Paladin, французская CAESAR…

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"Неделю я с ними ничего не мог поделать, - вспоминает Герой России полковник Султан Хашегульгов. - Автоматизированная система управления наведением и огнем у натовцев подобна нашей и тоже позволяет с минимальными временными затратами выполнять боевую работу. Противник умудрялся делать несколько залпов и будто растворялся на местности".

Но военнослужащие самоходного артиллерийского полка, командует которым Султан Юсупович, хитрости врага раскрыли. Выяснили, в каких районах огневые позиции, куда самоходки откатываются после двух-трех выстрелов, где останавливаются для перезаряжания, где отдыхают; соответственно, с каких районов их гарантированно можно поразить.

В подробности вдаваться нет резона - противнику не нужно знать об эффективной тактике. В итоге все самоходные гаубицы были поражены. В том числе с применением корректируемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь". В одну ночь уничтожили сразу три машины… На этом очередной "контрнаступ" и завершился.

Боевые успехи полковника Хашегульгова командование оценило по достоинству: представило его к высшей государственной награде - к званию Героя Российской Федерации.

Рано утром его привезли в Кремль, провели экскурсию по залам, прорепетировали церемонию награждения, приуроченную ко Дню героев Отечества.

Праздник 9 декабря имеет многовековую историю. В Российской Империи он отмечался с 1769 года, с момента учреждения императрицей Екатериной II высшей воинской награды - Императорского Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. После Великой Октябрьской социалистической революции праздник и самодержавная наградная система были отменены, но через 75 лет в Российской Федерации восстановили сначала военный орден Святого Георгия, а еще через 15 лет возродили и связанное с ним торжество, назвав его День Героев Отечества.

Церемония вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

"Все прошло очень торжественно, волновался, - вспоминает полковник Хашегульгов. - Поздравляю, Султан, сказал мне Владимир Владимирович и пожал руку… Пользуясь случаем от себя лично и всего личного состава самоходного артиллерийского полка, которым командую, хотелось бы выразить признательность и поддержку того курса, который избрал Верховный Главнокомандующий, которым движется Россия, отстаивая свои государственные интересы. Да, нам непросто, мы ежедневно рискуем, но мы уверенно и смело смотрим в будущее, потому что знаем, за что воюем".

Отступление "вэсэушников" предотвращали автоматами

Анализ боевых действий на Ореховском направлении позволяет сделать вывод, что командование воинских частей ВСУ проявляет здесь суицидальное упрямство. Отправляет подразделения в бой, зная, что они точно будут уничтожены.

И вот снова передовой артиллерийский наблюдатель доложил, что в стык между селами Копани и Работино движется мотопехотная рота, усиленная танковым подразделением. Несмотря на то, что здесь же месяцем ранее были отбиты атаки и полностью уничтожен мотопехотный батальон… По целям артиллеристы группировки войск "Днепр" работали, как и всегда, слаженно, точно, поражая бронетехнику с первого или со второго выстрела. Когда все закончилось, по перехватам установили, что "вэсэушники" жалуются друг другу на большие потери.

"Непонятно, каким стратегом принималось решение о наступлении на нашем направлении, но мы врага, естественно, размотали, - рассказывает полковник Хашегульгов. - Потребовалось на это не более получаса. "Вэсэушники" убежали в сторону Орехова. Слышна была перестрелка. Видимо, по отступавшим работал заградотряд".

Один из польских танков Т-72, обездвиженный миной, добивать не стали. Решили отогнать трофей в мастерскую и поставить на ход. Каково же было удивление, когда обнаружили, что в танк так просто не попасть. Люки в нем оказались заварены, а внутри - экипаж с командиром танковой роты во главе. Получается, своих солдат и офицера командование ВСУ заведомо отправляло в один конец…

Возникает вопрос: подразделения, открывающие огонь по своим же отступающим бойцам, заточающие их на погибель в бронетехнике, - порождение НАТО или доморощенные бандеровские приемы?

"Скорее, сочетание того и другого", - рассуждает Султан Юсупович.

Лоб в лоб с противником

Годами службы наработанный опыт боевой работы Султану Юсуповичу пригодился в Мелитопольском районе Запорожской области. Прибыв туда, он получил от командира задачу оказать огневую поддержку мотострелковым подразделениям. Для этого, по замыслу Хашегульгова, требовалось проехать вперед около 10 километров: корректировка артиллерийского огня с передовых позиций позволила бы бить четко по целям, а вероятность попадания по своим сводилась бы к нулю.

Медлить было нельзя. Соблюдая дистанцию, светомаскировку, используя складки местности, 4 системы "Град" и 8 единиц 2А65 "Мста-Б" выехали в заданный район прямо меж населенных пунктов, занятых подразделениями ВСУ.

Каждый водитель знал, как действовать в случае обстрела, как выиграть спасительные секунды, необходимые для выхода из зоны огневого поражения.

На шум двигателей бандеровцы сперва не обращали внимания: сидели по домам, подвалам, спали, отдыхали… А Султан, не привлекая внимания, устремился поближе к месту, где находилось одно из подразделений - близ села Коновалова Васильевского района Запорожской области.

Здесь лоб в лоб столкнулись с противником. Завязался стрелковый бой. Хашегульгов развернул боевую машину и ударил по врагу полупрямой наводкой с дистанции в 100-150 метров. Эффект был ожидаемым: огня бандеровцев как не бывало… Тут офицер принял командование подразделением на себя: "Боеприпасы беречь. Стрелять только прицельно по наблюдаемому противнику".

Одно за другим подтягивались орудия. Враг принялся обстреливать артиллеристов из всех доступных средств поражения. КАМАЗ, в котором перемещался Султан, попытались уничтожить реактивным снарядом - тот прошел между водителем и командиром, но не сдетонировал ни в кабине, ни в кузове, прошив располагавшуюся там аппаратуру. Только хвостовик отскочил…

В ответ Хашегульгов кинул сначала три, а скорректировав огонь, вдогонку еще полпакета реактивных снарядов. Опасная позиция противника, усиленная БМП, тут же замолчала.

Противник пошел "ва-банк"

После этой операции на фронте установилось затишье. Разве редкий зверь пробежит в поисках добычи… Но примерно через месяц с передовых постов наблюдения стали докладывать, что со стороны противника по ночам доносится гул тяжелой техники.

На подавление по направлениям работали реактивной и ствольной артиллерией. Совершенствовали корректировку ночного огня. Тем не менее, движение бронетехники продолжалось, враг упорно готовился к "контрнаступу".

В итоге командование воинских частей ВСУ подвело бронетехнику на полтора-два километра к переднему краю и ранним утром мощным, как им казалось, кулаком отправило личный состав вперед, "ва-банк", на Нестерянку Пологовского района Запорожской области.

Но "ва-банк" не получилось… Разведчики заранее выявили намерения противника, подразделения российских войск, пополнив боезапас, хорошо замаскировались. Когда с наблюдательного артиллерийского поста сообщили координаты движущейся вражеской колонны, сразу отработали по головной машине.

Тем временем из Новоандреевки на Нестерянку выдвинулась другая колонна, по ней также отработали артиллеристы, поразив головную машину, затем вторую, третью… Противник получил команду рассредоточиться, но вместо этого движение сначала замедлилось, а потом и встало.

С третьего направления пошли танки, поддерживаемые легкобронированной техникой. На запланированной точке встречи минометами подбили сразу две БМП. Танк увернулся, вырвался вперед, но скоро подорвался на минном поле.

Командование ВСУ с трудом, но в конечном итоге сообразило, что из-за плотного огня артиллерии и минных полей захватить Нестерянку не удастся.

Для понимания ситуации им пришлось потерять целиком мотопехотный батальон, усиленный танковой ротой. Всего же "контрнаступ" на этом направлении стоил противнику до 500 человек убитыми, 6 танков, 5 бронетранспортеров и другой легкобронированной техники.

"В интенсивных артиллерийских боях отличились командир гаубичной батареи офицер с позывным Турват, командир минометной батареи офицер с позывным Урал-10, а также командир реактивной батареи офицер с позывным Казань. Все они представлены к государственным наградам", - отмечает полковник Хашегульгов.

Сейчас Султан Юсупович заочно обучается в Михайловской военной артиллерийской академии, систематизирует полученные знания и боевой опыт, изучает управление войсками в составе соединений и объединений, вспоминает, порой, курсантские годы, которые прошли здесь же, в академии.

Памятно ингушу Хашегульгову доброе отношение офицеров и преподавателей. Вспоминает преподавателя кафедры стрельбы и управления огнем полковника Юрия Михайловича Орлова, преподавателей кафедры физической подготовки полковников Гороховых Вячеслава Витальевича и Алексея Витальевича…

17-летний Султан, поступив из провинциального городка в академию в Санкт-Петербурге, ощущал себя частью большой страны, необычное и радостное состояние: "Было очень приятно, что на меня не обращали внимания как на выходца с Кавказа, что я был просто курсант, такой же, как все. Относились ко мне как к своему, родному, по-отцовски: виноват - наказывали, потрудился - похвалили...".

Офицерскую службу Хашегульгов начал в 2007 году в Майкопе в отдельном разведывательном артиллерийском дивизионе. Затем были Абхазия, Ингушетия, прошел путь от командира взвода до начальника артиллерии вновь сформированного мотострелкового полка, в составе которого и выдвинулся через Херсон на Запорожье.

По прибытии на место наладил взаимодействие с подразделениями, чьи наблюдательные посты, средства БПЛА, противотанковые расчеты располагались в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Общими усилиями наладили разведку. Квадрокоптеры артиллеристов работали по переднему краю. Дроны спецназовцев - в стык с квадрокоптерами и далее на глубину до 10 километров. Еще дальше, за своими секторами, следили "Суперкамы". Интенсивность работы расчетов БПЛА серьезно возросла. Ожидали "контрнаступ", о котором везде "звенело". ВСУ намеревались захватить Запорожскую АЭС.

Естественно, группировка "Днепр" возвела эшелонированную оборону, установила минные поля, своими пехотой, танками, артиллерией этого не допустила.

Тогда противник стал заводить сюда дополнительно артиллерию: "Три топора", "Гиацинты", Д-20, Д-30…

"И здесь у нас, и на всем протяжении фронта беспилотная авиация постоянно в воздухе, один борт сменяет другой, БПЛА в достатке, в случае поражения средствами ПВО противника тут же вылетает новый дрон и продолжает фиксировать все перемещения, - отмечает полковник Хашегульгов. - Бывает, заведут ночью пару орудий, а рано утром я их уже начинаю накрывать. Или же сразу, ночью. В итоге все 12 орудий, предназначавшихся для поддержки пехоты, за 3-4 дня до планового наступления ВСУ закончились…".

"Мы на правильном пути! И нам ни в коем случае нельзя останавливаться. Особенно сейчас, когда обрели бесценный опыт современных сражений. Важно дойти до конца и достичь целей специальной военной операции", - заключает Герой.