Администрация США не прокомментировала судьбу российских баз в Сирии

Соединенные Штаты не намерены спекулировать на тему будущего российских военных баз в Сирии. Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов по ситуации в Сирии.

"Я не могу спекулировать на тему российских баз. Очевидно, что россияне недавно объявили о том, что перевезли Асада в Москву. Посмотрим, что об этом подумают сирийцы, которые десятилетиями боролись против режима Асада, в контексте российских объектов. Однако я оставлю это на усмотрение России и других сторон," - отметил представитель.

27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов: Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Асад покинул пост президента и страну после внутрисирийских переговоров.

Оппозиция Сирии гарантировала безопасность военных баз РФ

Как сообщил ТАСС источник в Кремле, Асад находится в Москве и получил в России убежище.