ВВС Израиля нанесли массированные удары в Сирии

ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей в Сирии, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

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По информации ее источников, целями атак стали зенитные ракетные системы, цеха по производству баллистических ракет и склады для их хранения, системы противовоздушной обороны. Эти удары направлены на то, чтобы "обеспечить Израилю дальнейшую свободу действий в небе над Сирией", отмечает Kan.

В свою очередь, источники издания The Times of Israe в оборонных структурах говорят о том, что израильские удары по Сирии были "очень интенсивными", участие в вылетах принимали десятки самолетов израильских ВВС. По данным этих источников, помимо объектов по производству и хранению оружия и элементов системы ПВО, целью ударов было "разрушение стратегических вооружений, которые могут попасть в руки враждебных Израилю элементов" после смены власти в арабской республике.

В армии Израиля пока не ответили на запрос корреспондента ТАСС по поводу утверждений об ударах по сирийской территории.

27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов: Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Асад покинул пост президента и страну после внутрисирийских переговоров.

Утром 8 декабря армия Израиля официально заявила о развертывании своих сил в буферной зоне на границе с Сирией. Как пояснил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, эти действия предприняты в связи с последними событиями в арабской республике, носят оборонительный характер и являются временной мерой. Кроме того, по версии Нетаньяху, заключенное в 1974 году соглашение о разделении сил между Израилем и Сирией, согласно которому в буферной зоне в районе Голан могли находиться только силы ООН, теперь "рухнуло", поскольку сирийская армия в свете смены власти в Дамаске покинула свои позиции в приграничье, и Израиль счел необходимым занять эти позиции для купирования потенциальных угроз своей безопасности.