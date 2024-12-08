ВВС Израиля ударили по исследовательскому центру в Дамаске

ВВС Израиля в воскресенье, 8 декабря, нанесли авиаудары по исследовательскому центру в сирийском Дамаске, в котором иранские ученые разрабатывали ракеты. Об этом пишет The Guardian.

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По данным газеты, израильские летчики ударили в Дамаске по районам аль-Мазза и Кафр-Сусса.

После ударов по площади, на которой находились силовые ведомства, загорелись здания разведки и таможни.

По предварительным данным, израильские летчики также разбомбили авиабазу Хальхала на севере сирийской провинции Сувейда, на складах которой хранились большие запасы ракет.

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Атака, по данным агентства, была направлена на предотвращение попадания этого оружия в руки радикальных группировок.

Ранее сообщалось, что в Дамаске звучат взрывы, крупный пожар начался в здании Иммиграционного департамента. Кроме того, частично выгорел президентский дворец, после пожара, который произошел в зале для приемов.