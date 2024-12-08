Израильская армия установила контроль над горой в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над горой Хермон в Сирии, расположенной на юго-западе страны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники.

По информации канала, израильские военные сделали это «после вывода сирийской армии».

8 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился ввести силы ЦАХАЛ в буферную зону на границе с Сирией и полностью занять ее.

Он заявил, что свержение президента Сирии Башара Асада произошло при участии еврейского государства и открывает для него «новые, очень важные возможности».