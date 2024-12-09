В трех сирийских городах вводят комендантский час

В сирийских городах Дамаск, Латакия и Тартус вводят комендантский час. Об этом пишет газета Al Watan.

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По данным журналистов, комендантский час вводят с 17:00 до 5:00 по местному времени (совпадает с московским).

Накануне в Дамаске ввели комендантский час с 16:00 до 5:00. Решение об этом приняла «военная администрация».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».