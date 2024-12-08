В Генштабе Белоруссии назвали цель возможного размещения «Орешника» в стране

Полковник Богодель посчитал размещение "Орешника" в Белоруссии мерой сдерживания

Размещение российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в Белоруссии представляет собой одну из мер стратегического сдерживания западных стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Белоруссии, полковника Андрея Богоделя.

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Он обратил внимание, что в настоящее время Минску и Москве надо всячески избегать возможной агрессии со стороны третьих государств. Речь идет о державах, воспринимающих РФ и Белоруссию как врага, которому необходимо нанести стратегическое поражение.

«На сегодня это (размещение «Орешника» на белорусской территории. — «Газета.Ru») — вопрос стратегического сдерживания», — подчеркнул Богодель.

При этом, по словам полковника, меры по сдерживанию западных стран не могут ограничиваться размещением только данного типа ракет. Для достижения соответствующей цели нужно принимать более комплексные меры, в том числе размещать в Белоруссии иные виды вооружений.

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6 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство страны считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии. Как сказал глава государства, Москва может направить данные ракеты в соседнюю республику уже во второй половине 2025 года.

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