В Генштабе Белоруссии назвали цель возможного размещения «Орешника» в стране

Размещение российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в Белоруссии представляет собой одну из мер стратегического сдерживания западных стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Белоруссии, полковника Андрея Богоделя.

Он обратил внимание, что в настоящее время Минску и Москве надо всячески избегать возможной агрессии со стороны третьих государств. Речь идет о державах, воспринимающих РФ и Белоруссию как врага, которому необходимо нанести стратегическое поражение.

«На сегодня это (размещение «Орешника» на белорусской территории. — «Газета.Ru») — вопрос стратегического сдерживания», — подчеркнул Богодель.

При этом, по словам полковника, меры по сдерживанию западных стран не могут ограничиваться размещением только данного типа ракет. Для достижения соответствующей цели нужно принимать более комплексные меры, в том числе размещать в Белоруссии иные виды вооружений.

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6 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство страны считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии. Как сказал глава государства, Москва может направить данные ракеты в соседнюю республику уже во второй половине 2025 года.