Украина с февраля 2022 года потеряла в боях 43 тыс. военных и 370 тыс. получили ранения, сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что половина раненых возвращаются в строй.

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором опроверг данные, озвученные избранным президентом США Дональдом Трампом, касающиеся потерь украинских войск. Как передает ТАСС, Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 43 тыс. военных на поле боя, а число ранений составило 370 тыс. случаев. Эти цифры он опубликовал в своем телеграм-канале.

Трамп назвал количество погибших в ходе конфликта украинских солдат

Зеленский отметил, что половина раненых возвращается в строй.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что украинская армия потеряла 400 тыс. военнослужащих за годы конфликта. Украинские вооруженные силы потеряли каждого седьмого солдата и каждый пятый танк в Курске. Также сообщалось, что украинская армия понесла потери в сотни бойцов и техники под Константиновкой.