Сирийская оппозиция вошла в Тартус

Сирийская вооруженная оппозиция вошла в город Тартус, расположенный на побережье Средиземного моря, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Сирийские повстанцы начали наступление в конце ноября. В считанные дни они, практически не встречая сопротивления со стороны правительственных войск, взяли Алеппо и ряд других городов.

В воскресенье, 8 декабря, формирования заняли Дамаск, затем продолжили движение, вошли в провинции Тартус и Латакия, где расположены российские военные объекты, начали операцию против курдских группировок в городе Манбидж на севере Сирии.

Таким образом, отмечают военные эксперты, оппозиция распространила свое влияние на всю территорию страны, взяла под контроль аэродромы и военные базы.

Посольство РФ дало рекомендации находящимся в Дамаске россиянам

Напомним, что российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.

Ранее сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что решение насчет дальнейшего военного присутствия России в Сирии примут новые власти республики.