Сирийская оппозиция полгода назад уведомила Турцию о плане наступления

Вооруженные оппозиционные группы в Сирии около полугода назад уведомили Турцию о своих намерениях провести наступательную операцию против официальных сирийских властей и сочли, что получили "молчаливое одобрение" турецкой стороны.

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Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в Сирии.

"Оппозиционные формирования Сирии... примерно шесть месяцев назад сообщили Турции о своих планах на крупное наступление, считая, что заручились ее молчаливым согласием", — говорится в публикации.

Как подчеркивает агентство, представители оппозиции информировали Турцию о деталях намеченной операции после неудачных попыток Анкары установить контакт с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом. Источники агентства утверждают, что вооруженная оппозиция не могла инициировать свои действия без предварительного уведомления Турции.

"Суть сообщения заключалась в том, что: "Другой путь не работает уже много лет, так что попробуйте наш. Вам ничего не нужно делать, просто не вмешивайтесь"", — передает Рейтер.

В свою очередь, один из американских чиновников сообщил агентству, что Вашингтон не имел информации о том, что Турция якобы "молчаливо одобрила" планы вооруженной сирийской оппозиции на наступление в Алеппо на севере Сирии. 28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах Алеппо. Взяв город, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску - столице Сирии.

Кроме того, курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало агентство Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада "закончилось". Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, "дав указание осуществить передачу власти мирным путем".