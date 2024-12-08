Террористические группировки вступили в бои с курдами

Сирийские повстанцы и боевики террористических группировок начали активные боевые действия против курдских военизированных формирований на севере Сирии, пишет The Times of Israel.

Ранее сообщалось, что антиправительственные группировки в воскресенье, 8 декабря, заняли Дамаск. На фоне этого значительная часть правительства Сирии заявила о готовности сотрудничать с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена).

По данным портала, мятежники заявили в соцсетях, что начали операцию против курдов в городе Манбидж.

Формирования, которые в ходе наступления взаимодействовали для борьбы против правительственных войск, теперь будут противостоять друг другу, предположили журналисты.

По их данным, группировки нередко радикально отличаются друг от друга по идеологическим, политическим взглядам.

Ранее представитель ХТШ сообщил, что после победы из страны будут вытеснены войска и формирования всех стран, что в ней находятся.

*Организация признана в РФ террористической и запрещена.