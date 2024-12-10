Дроны атаковали военный аэродром в Саратовской области

Атаку украинских беспилотников на военный аэродром пресекли в Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Роман Бусаргин.

По его словам, дроны удалось ликвидировать. На месте работают все экстренные службы. Разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Напомним, что в прошлый раз беспилотник в Саратовской области ликвидировали 8 ноября. Тогда часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района Саратова. О пострадавших в результате инцидента власти не сообщали.

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Позднее, 11 ноября, в Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотника. Спустя несколько часов ее сняли, а Бусаргин поблагодарил военных за обеспечение безопасности жителей региона. Аэропорт «Гагарин» в Саратове временно не принимал и не отправлял самолеты.