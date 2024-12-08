Трамп назвал количество погибших в ходе конфликта украинских солдат

Украина бессмысленно потеряла 400 тыс. солдат и гораздо больше мирных жителей, рассказал в социальной сети Truth Social избранный президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РБК.

Накануне в Париже прошли переговоры Трампа и Владимира Зеленского, при участии президента Франции Эммануэля Макрона. Стороны обсудили установление мира на Украине.

По его словам, украинский лидер желает заключить сделку с Россией, остановить боевые действия.

«Они [украинцы] бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше гражданских лиц. Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней растрачивается впустую, слишком много семей разрушается, и если так будет продолжаться и дальше, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее», — подчеркнул Трамп.

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Напомним, ранее Москва озвучила условия прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Они предполагают полный вывод ВСУ с территории Запорожья, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Также предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО.