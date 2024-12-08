Израиль прокомментировал развертывание своих войск в Сирии

Армия Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила развертывание своих сил в приграничных районах Сирии. Утверждается, что цель — «сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население».

Заявление военных было опубликовано в воскресенье утром.

«ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в ряде других мест, необходимых для ее обороны, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это было сделано «в соответствии с оценкой ситуации после недавних событий в Сирии».

В ЦАХАЛ заявили, что не вмешиваются во внутренние события в Сирии.

При этом армия не ограничивает время нахождения в «буферной зоне». В заявлении говорится, что израильские военные «будут продолжать действовать столько, сколько необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население».

Ранее СМИ сообщили, что танки израильской армии пересекли границу Сирии. На сирийской территории размещены блокпосты, препятствующие въезду гражданских лиц.