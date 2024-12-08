Премьер Сирии рассказал о решении вопроса военного присутствия РФ в стране

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Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что вопрос военного присутствия РФ в республике будет решаться новым правительством. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава кабмина отметил, что он и часть министров кабмина остались в Дамаске, установили контакт с боевиками.

Чиновник пояснил, что не в курсе, где находится президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Он добавил, что в последний раз контактировал с ним вечером в субботу, 7 декабря.

Премьер подчеркнул, что сейчас «в истории Сирии начинается новый этап».

Представители террористических группировок, в свою очередь, выступили в эфире гостелевидения Сирии с утверждением, что они установили контроль над столицей страны Дамаском.