Израильские танки вошли в Сирию

Танки израильских вооруженных сил, предположительно, пересекли границу с Сирией.

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Об этом сообщает издание Times of Israel.

«После краха режима Асада в одночасье сирийские сообщения утверждают, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот», - говорится в сообщении издания.

В материале утверждается, что, по неподтвержденным данным, израильские войска вошли в буферную зону в районе Кунейтры и начали артиллерийский обстрел этого района.

Армия Израиля на данный момент пока не прокомментировала соответствующие сообщения.

Командование сирийской армии объявило о капитуляции

До этого российский военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что город Дамаск в Сирии пал без сопротивления. Котенок подтвердил информацию, что президент Сирии Башар Асад покинул территорию страны.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.