В правительственном квартале Дамаска слышна перестрелка

В правительственном квартале сирийского Дамаска услышали интенсивную перестрелку. Об этом сообщили очевидцы РИА Новости.

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Телеканал Al Hadath сообщал, что боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском. По данным СМИ, террористы достигли центральной площади Омейядов в Дамаске и захватили штаб-квартиру государственного телевидения Сирии.

Проправительственная радиостанция Sham FM также сообщала, что в столице слышны звуки взрывов. Незадолго до этого стало известно, что международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы.