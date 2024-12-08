В правительственном квартале Дамаска слышна перестрелка

РИА Новости: в правительственном квартале Дамаска слышна интенсивная перестрелка
В правительственном квартале сирийского Дамаска услышали интенсивную перестрелку. Об этом сообщили очевидцы РИА Новости.
Телеканал Al Hadath сообщал, что боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском. По данным СМИ, террористы достигли центральной площади Омейядов в Дамаске и захватили штаб-квартиру государственного телевидения Сирии.
Проправительственная радиостанция Sham FM также сообщала, что в столице слышны звуки взрывов. Незадолго до этого стало известно, что международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы.