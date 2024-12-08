Генеральный директор корпорации Lockheed Martin Джеймс Тайклет признался, что компания с начала конфликта на Украине не смогла кратно нарастить производство противотанковых ракет Javelin, как того хотели американские власти.

"Касательно ситуации с Украиной, спустя месяц после того, как все началось, глава Комитета начальников штабов ВС США спросил меня, как быстро мы сможем утроить производство ракет Javelin. Я сказал ему тогда, что в течение трех-четырех лет. Впоследствии выяснилось, что я ошибся в расчетах, - сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана. - Мы не способны увеличить масштаб производства, мы очень уязвимы, так как зависим от небольшого числа ключевых поставщиков".

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.