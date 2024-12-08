Удары дронов, повреждены дома: как ВСУ атакуют РФ в ночь на 8 декабря

Вооруженные силы Украины каждый день атакуют российские регионы. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 декабря, что известно о последствиях?

Белгородская область

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по Белгородской области, повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, а также линия электропередачи (ЛЭП) на территории одного из предприятий, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекино в результате детонации одного дрона на территории частного домовладения выбиты окна в хозпостройке и повреждены остекление и забор соседнего домовладения. Еще два беспилотника ударили по одному из предприятий, перебита линия электропередачи. В селе Отрадное Белгородского района FPV-дрон атаковал частный дом, повреждена кровля», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным Гладкова, еще один беспилотник сбит над Белгородом.

«Пострадавших нет. <...> Информация о последствиях атак уточняется», — добавил глава региона.

Позже он заявил, что атаки ВСУ на регион продолжаются. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Город Шебекино подвергся вражескому обстрелу. В одном частном доме повреждены остекление, фасад и забор. Над Белгородским районом сбит очередной беспилотник. В селе Таврово в двух частных домах пробиты крыши. Кроме того, поступила информация, что в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии в частных секторах сел Стариково и Цепляево-Второе. Специалисты выясняют причины отключения электричества. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток», — проинформировал Гладков.

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Крымский мост

Атаковавший Крымский мост новейший польский надводный безэкипажный катер «Гавия» разрабатывался компанией из Исландии, заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. По его словам, он задумывался для проведения подводных исследований. Теперь модернизированный под военные цели дрон способен нести около 30 килограммов взрывчатых веществ.

«Дрон „Гавия“ — исследовательский подводный дрон, старт разработок которого был дан еще в 2010 году исландской компанией Teledyne M​arine. <...> Изначально его основной задачей была организация подводных исследований и обследований», — сказал эксперт.

Курская область

Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что в Курской области российские войска, по всей видимости, успешно продвинулись в Плехово.

«По Сети также гуляет ролик, на котором видно множество битой техники ВСУ на улицах села и в его окрестностях», — говорится в публикации.

По данным канала, украинские бойцы на оккупированных территориях области в глухой обороне не сидят и предпринимают контратаки. «Рыбарь» добавил, что в ходе одной из таких в окрестностях Дарьино на днях бойцы ВС РФ сожгли очередной немецкий «Леопард».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Многоцелевые сверхманевренные истребители с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей боевой авиации в приграничных районах Курской области, рассказали в Минобороны РФ.