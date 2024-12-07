Сирийские боевики подошли к окраинам Дамаска

В Сирии вооруженные формирования боевиков, противостоящие правительственным силам, подошли к окраинам Дамаска. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на местные источники.

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По их данным, подразделения сирийской армии оставили ряд пригородов столицы. В частности, сирийские военнослужащие отошли из Восточной Гуты, которую правительственные силы взяли под контроль во время масштабной операции в 2018 году.

7 декабря стало известно, что вооруженные формирования сирийской оппозиции вошли в Пальмиру и взяли город под свой контроль.

Боевики заявили о взятии города в 35 км от столицы Сирии

5 декабря командование ВС Сирии заявило об отступлении войск из города Хама.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Российские военные в Сирии участвуют в отражении наступления боевиков, нанося авиаудары по их позициям и линиям снабжения.