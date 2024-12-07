На Западе допустили начало третьей мировой войны из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине способен перерасти в третью мировую войну, а возможно, уже стал ей. Об этом изданию Newsweek заявили западные эксперты.

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Бывший советник министра обороны Латвии Олевс Никерс заявил, что мир сейчас находится на последней стадии перед третьей мировой войной. «По-моему мнению, это все еще своего рода холодная война, на экстремально высоких, но все еще терпимых температурах, которая вот-вот "закипит", если это не предотвратить», — объяснил он.

«Мы пока не находимся в состоянии третьей мировой войны, хотя риск ее возникновения весьма значителен», — высказался почетный профессор международной истории Лондонской школы экономики и политических наук Дэвид Стивенсон.

По его мнению, если бы полномасштабный вооруженный конфликт начался, это бы заметили все.

Доцент кафедры военной истории Университета Нотр-Дам Ян Он Джонсон объяснил, что мир много раз с 1945 года оказывался на пороге третьей мировой войны, но «только нынешний кризис на Украине может перерасти в войну между великими державами». Ему кажется, что в таком случае боевые действия начали бы войска НАТО, выступив против Российской армии. Повлиять на это, как утверждает эксперт, способны только США.

Ранее сообщалось, что в МИД России отвергли разговоры о неизбежности третьей мировой войны.