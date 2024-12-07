Киев столкнулся с проблемой массового дезертирства в ВСУ, которая ведет к тяжелой ситуации на фронте. В ближайшие недели «падет» очередная важная «позиция» Зеленского, сообщает чешское издание Seznam zprávy (перевод «Иносми»).

Издание отмечает, что в 2024 году украинская прокуратура возбудила более 60 тысяч дел против членов ВСУ, покинувших части. Это в два раза больше, чем за оба предыдущих года вооруженного конфликта.

В ноябре Рада приняла новый закон, оправдывающий тех, кто добровольно вернется в свои подразделения. Планируется также отказаться от массовых облав и «бусификации» на улицах. Но эти меры «вряд ли подействуют моментально».

«В обозримом будущем вряд ли можно ожидать принципиальных изменений в траектории вооруженного конфликта. Украине предстоят тяжелые недели», — пишет издание.

Отмечается, что Зеленский и его окружение уже не способны повлиять на текущий ход конфликта. В частности, ситуация для ВСУ в Курахово близка к критической, и «все говорит о том, что в ближайшие недели эта важная позиция падет».