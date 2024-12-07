Раскрыт страх Запада перед новым российским оружием

Западные страны боятся потенциала российской гиперзвуковой многоцелевой ракеты «Циркон», рассказал военный эксперт Драго Боснич. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Накануне Минобороны РФ показало пуски ракет «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в ходе учений в восточной части Средиземного моря. Кроме того, ведомство продемонстрировало запуск ракет «Калибр» с дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск».

«Политический Запад особенно напуган многоцелевым потенциалом «Циркона», поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки», — заметил Боснич.

По оценке аналитика, развертывание «Циклонов» на наземных пусковых площадках значительно уменьшит возможности сил НАТО вести наземные боевые действия. Он уточнил, что в случае конфликта под угрозой удара окажутся как и ценные объекты, так и большие скопления войск.

Боснич констатировал, что ракета в значительной мере дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия.