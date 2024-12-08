Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х написал, что НАТО разжигает войны в одном регионе за другим. По его мнению, уже просматривается определенная закономерность, так как Альянс нуждается в «вечной войне».

Теперь, когда эскалация НАТО / Deep state провалилась на Украине, снова вспыхивает другой регион. Вот чего они добиваются. Вечная война, — написал эксперт.

Ранее сообщалось, что страны НАТО признают скорое начало переговоров по урегулированию украинского конфликта. В Альянсе считают ситуацию «неустойчивой». Отмечается, что европейские страны приступили к обсуждению этого вопроса, чтобы показать свою полезность избранному президенту США Дональду Трампу.

Аналитик из Турции Серхат Латифоглу предположил, что США до конца года могут инициировать мирные переговоры по Украине. По его словам, в худшем случае такое предложение выдвинут в январе — феврале 2025 года. Латифоглу также заявлял, что вероятность полного прекращения Западом военной помощи Украине в 2025 году очень велика.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Москва и Минск выйдут на новый уровень стратегического партнерства и координации действий в военной сфере. По его словам, это произойдет после подписания концепции безопасности Союзного государства и двустороннего договора о гарантиях безопасности. Он добавил, что этот вопрос вызвал беспокойство у западных «партнеров».