Группировка ВСУ в районе Суджи Курской области рискует оказаться в котле, который может стать самой большой трагедией для украинских военных с начала СВО. Об этом заявил командир разведгруппы спецназа "Ахмат" с позывным Аид в Telegram-канале "Дневник Мракоборцев".

"Котел для ВСУ все быстрее смыкается. Если мы продолжим и поднажмем такими темпами, то Суджанский котел станет самой большой трагедией противника на СВО", - написал Аид.

Командир также отметил, что накануне ВСУ были выбиты из Плехово - оно находится примерно в 13 километрах к югу от Суджи, однако пока Минобороны не подтверждало полного освобождения населенного пункта.

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В сводке Минобороны РФ от 6 декабря с курского направления сообщалось, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение бригадам ВСУ в районе в том числе Плехово.

Бои за Плехово позволят ВС РФ выйти на одну из логистических артерий ВСУ. "Работы еще очень много, бои будут все ожесточенней, но мы двигаемся вперед", - написал Аид.

В Кремле накануне заявили, что ситуация в Курской области близка к развязке.