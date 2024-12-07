В Минобороны РФ рассказали об ударе «Солнцепека», уничтожившем боевиков ВСУ

Российская армия успешно применила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А в районе населенного пункта Разлив в Донбассе (Волновахский район). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что российские военнослужащие с помощью ТОС-1А поразили пункт временной дислокации ВСУ.

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«В результате удара уничтожено до 45 боевиков», — сказано в сообщении.

Военные опубликовали кадры, на которых виден удар по подразделению ВСУ.

В ноябре в «Ростехе» рассказали, что новые российские тяжелые огнеметные системы будут превосходить по наносимому урону тяжелые авиабомбы.