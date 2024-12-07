Российская армия освободила Берестки в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Берестки в ДНР.

© Вечерняя Москва

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики, — сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Также, в районах Дзержинска, Щербиновки, Петровки и Новоалексеевки (ДНР) российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ, отразив 10 контратак. Потери противника составили до 525 военнослужащих, 5 ББМ (включая американский М113), 3 автомобиля, 3 орудия Д-20 и 2 гаубицы Д-30.

Ночью сбиты четыре украинских дрона над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

В столице Республики Адыгея Майкопе произошли взрывы. Местные жители рассказали, что в районе аэродрома прогремели два мощных взрыва.6 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили за ночь 33 украинских беспилотника. Отмечается, что 14 БПЛА были перехвачены над Воронежской областью, 11 — над Курской, 7 — над территорией Белгородской области, последний дрон обнаружили над территорией Республики Крым.