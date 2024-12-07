В Раде заявили о вымогательствах командиров ВСУ

Военнослужащих ВСУ обязывают платить за то, чтобы их не отправляли на передовую.

Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход.

"Требуют деньги с военных. У меня в день по два-три обращения о том, что внутри взводов, рот, бригад, требуют деньги. Просто сдай в общую кассу. А если не сдашь, то срочно на передок, на самую тяжелую позицию", - приводит слова Скороход издание "Страна".

Она отметила также, что ценник существенно вырос. "Если раньше это были суммы до 5 тыс. гривен ($120), то сейчас это от 25 тыс. гривен (более $600)", - указала парламентарий. По ее словам, ни один законопроект по защите военных, который предлагался следственной комиссией Рады, так и не был принят.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ряды ВСУ за первые десять месяцев 2024 года покинуло больше солдат, чем за предыдущие два года в совокупности. 29 октября глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил о значительном росте случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, назвав ситуацию угрожающей. Скороход указывала, что число самовольного оставления части превышает 100 тыс.