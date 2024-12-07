США дали доступ Киеву к секретной спутниковой системе Starshield

Пентагон и компания SpaceX заключили контракт о предоставлении Киеву доступа к Starshield — секретному зашифрованному сигналу спутниковой сети Starlink. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Киева «к более безопасной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink». Это «углубило участие компании» в украинском конфликте, несмотря на отрицательное отношение к нему Илона Маска.

«Контракт означает, что 2500 терминалов Starlink, уже находящихся на Украине, получат доступ к Starshield, секретному и зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить», — пишет Bloomberg.

Ранее 500 систем уже были подключены к Starshield. Теперь, в рамках двух контрактов, на Украине будут обслуживаться в общей сложности 3000 терминалов.

В Пентагоне отказались раскрыть стоимость нового контракта. При этом известно, что ранее заключенное с Европейским командованием США соглашение о 500 терминалах обошлось примерно в 40 миллионов долларов.

Bloomberg отмечает, что, несмотря на этот контракт, «будущее американской помощи Украине – и роли SpaceX в ней – неопределенно». Илон Маск, самый богатый человек в мире, стал ключевым советником избранного президента Дональда Трампа, который пообещал как можно скорее положить конец украинскому кризису.