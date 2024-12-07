США дали доступ Киеву к секретной спутниковой системе Starshield

Пентагон и компания SpaceX заключили контракт о предоставлении Киеву доступа к Starshield — секретному зашифрованному сигналу спутниковой сети Starlink. Об этом сообщает Bloomberg.

США дали доступ Киеву к секретной спутниковой системе Starshield
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Агентство пишет, что SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Киева «к более безопасной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink». Это «углубило участие компании» в украинском конфликте, несмотря на отрицательное отношение к нему Илона Маска.

«Контракт означает, что 2500 терминалов Starlink, уже находящихся на Украине, получат доступ к Starshield, секретному и зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить», — пишет Bloomberg.

Ранее 500 систем уже были подключены к Starshield. Теперь, в рамках двух контрактов, на Украине будут обслуживаться в общей сложности 3000 терминалов.

В Пентагоне отказались раскрыть стоимость нового контракта. При этом известно, что ранее заключенное с Европейским командованием США соглашение о 500 терминалах обошлось примерно в 40 миллионов долларов.

Bloomberg отмечает, что, несмотря на этот контракт, «будущее американской помощи Украине – и роли SpaceX в ней – неопределенно». Илон Маск, самый богатый человек в мире, стал ключевым советником избранного президента Дональда Трампа, который пообещал как можно скорее положить конец украинскому кризису.