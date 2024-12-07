Зеленский заявил о прибытии новой партии F-16 на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторая партия истребителей F-16, переданных Данией, уже находится на территории республики.

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Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. <…> Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже бы удалось исключить российский террор», — написал Зеленский.

Он также поблагодарил премьер-министра Метте Фредериксен и датский народ за оказанную Украине помощь.

До этого стало известно, что власти Дании планируют направить в следующем году Украине около $1,4 млрд в качестве финансирования военно-промышленного комплекса страны. 19 ноября сообщалось, что Дания передала Украине часть обещанных истребителей F-16.

В конце октября также сообщалось, что Норвегия выделит Украине транш на закупку запчастей для F-16. Речь идет о сумме в $118 млн.