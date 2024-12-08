Израиль может нанести мощный удар по Йемену

Израильское военно-политическое руководство рассматривает возможность нанесения нового удара по Йемену, который будет мощнее предыдущих. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга.

Этот удар должен стать ответом Израиля на непрекращающиеся попытки участников йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) обстреливать территорию еврейского государства, отмечает Kan. Только за последние два дня из Йемена в сторону Израиля было запущено две баллистические ракеты.

По данным источника Kan, военное руководство Израиля считает, что из-за продолжающихся попыток ракетных обстрелов хуситам следует направить "более болезненный сигнал" в дополнение к ударам ВВС Израиля по Йемену, наносившимся в предыдущие месяцы.

ВВС Израиля нанесли массированные удары в Сирии

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. В ответ Израиль дважды - в июле и сентябре - наносил авиаудары по Йемену, заявленной их целью были объекты инфраструктуры, используемые хуситами в военных целях.