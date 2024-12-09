Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» превосходит западный противотанковый комплекс Javelin, который поставляется Киеву в рамках военной помощи от союзников.

По словам Брэндона Вайхерта, автора статьи для журнала The National Interest, ПТРК «Корнет» является лучшей в российских вооружённых силах противотанковой управляемой ракетой.

«Крайне важно то, что западные танки слабо защищены от российских ПТРК «Корнет» и дронов. Если говорить об Abrams, то ракета «Корнет» с двойной (тандемной) боевой частью при попадании в бок пробивает броню и уничтожает машину», — подчеркнул Вайхерт.

Кроме того, он заявил, что сегодня ВС России полностью адаптировались и идут в наступление, а Украина долго не выдержит такой натиск.

Ранее расчёты ПТРК «Корнет» Ставропольского десантно-штурмового полка группировки войск «Днепр» уничтожили противотанковый расчёт ВСУ в Запорожской области. Для выполнения боевых задач расчёты ПТРК «Корнет» применяют манёвренные багги.