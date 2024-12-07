ВС РФ взяли под контроль ключевой для ВСУ участок

Российские военные на красноармейском направлении взяли под контроль ключевую трассу Красноармейск — Днепропетровск. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах.

«Трасса Красноармейск — Днепропетровск взята под огневой контроль», — рассказали ТАСС в силовых структурах.

По словам спикеров, эта трасса является ключевой для ВСУ. Они использовали ее для снабжения собственных сил на данном фронтовом направлении.

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Сейчас ВС РФ начали бои за поселок Шевченко, который также является одним из важных логистических узлов для украинских бойцов, уточнили журналистам агентства. Накануне российские военные вплотную подошли к этому поселку. На красноармейском направлении в последние месяцы проходят интенсивные боевые действия.