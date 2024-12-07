Сальдо высказался о корейском сценарии завершения конфликта на Украине
По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо корейский сценарий завершения конфликта на Украине абсолютно неприемлем.
«Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, для России абсолютно неприемлем. Верховный главнокомандующий чётко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость», - цитирует политика РИА Новости.
Сальдо указал, что заморозка конфликта приведёт лишь к накоплению противоречий, оставив все угрозы нерешёнными.
«Полное выполнение задач специальной военной операции - единственный путь к достижению устойчивого мира», - херсонский губернатор.
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