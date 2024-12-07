По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо корейский сценарий завершения конфликта на Украине абсолютно неприемлем.

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«Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, для России абсолютно неприемлем. Верховный главнокомандующий чётко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость», - цитирует политика РИА Новости.

Сальдо указал, что заморозка конфликта приведёт лишь к накоплению противоречий, оставив все угрозы нерешёнными.

«Полное выполнение задач специальной военной операции - единственный путь к достижению устойчивого мира», - херсонский губернатор.

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