Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал «корейский сценарий» завершения специальной военной операции (СВО) на Украине неприемлемым. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

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«Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, для России абсолютно неприемлем. Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость», — сказал он.

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Сальдо отметил, что раздел Украины по примеру Кореи не разрешит конфликт, а лишь накопит еще больше противоречий и оставит исходящие от Киева угрозы неразрешенными. По его словам, выполнение всех задач СВО является «единственным путем к достижению устойчивого мира».

Ранее журналист британского издания The Spectator Шон Томас выразил мнение, что Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны, как это сделали Северная и Южная Корея.