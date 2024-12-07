Байден приказал нанести удары по объектам КСИР в Сирии

Действующий президент США Джо Байден уведомил американский конгресс о двух приказах нанести удары по используемым Корпусом стражей исламской революции (КСИР) объектам в Сирии, отданных им в ноябре.

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В письме руководству обеих палат конгресса США Байден отметил, что эти приказы были отданы 11 ноября и 26 ноября 2024 года.

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«Я поручил силам Соединённых Штатов нанести отдельные удары… по объектам Сирии, используемым Корпусом стражей исламской революции Ирана и связанными с ним группами», — приводит текст письма РИА Новости.

Помимо этого, Байден проинформировал американский конгресс о 80 тыс. военных США, которые находятся в Европе.