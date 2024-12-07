SHOT: взрывы прогремели в районе аэродрома в Майкопе

Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов в небе над Майкопом в Республике Адыгея. По его данным, в городе работают системы ПВО, однако официального объявления воздушной тревоги пока не было. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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Как уточняет канал, местные жители слышали два мощных взрыва, которые якобы прогремели в районе местного аэродрома. Другие подробности не уточняются.

Ранее в МО РФ сообщили об отражении воздушных атак в Астраханской и Белгородской областях, проведенных с использованием беспилотников самолетного типа. Уточняется, что в этих регионах было уничтожено по одному украинскому дрону.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при атаке БПЛА по Шебекино пострадала местная жительница. По его словам, женщину госпитализировали с мино-взрывной травмой и осколочным ранением спины.

Также утром 6 декабря в акватории Черного моря были обнаружены и перехвачены шесть безэкипажных катеров ВСУ. Сообщалось, что дроны двигались в сторону Крымского полуострова, они были запущены с позиций украинских военных в Одессе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев до этого сообщал об уничтожении трех беспилотников. По его данным, один из них был подавлен в районе парка Победы, еще два — над черноморской акваторией.