Россия не обязана называть конкретный завод, по которому в следующий раз прилетит новейшая российская баллистическая ракета «Орешник».

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил военный эксперт и обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев. При этом он считает, что руководство РФ не стало бы устраивать показательные пуски «Орешника», не имея запаса таких ракет в своих закромах.

«Чтобы применить «Орешник» по любой цели на всей территории Украины, России достаточно запустить его с полигона «Капустин Яр»», – подчеркнула специалист.

При этом он обратил внимание на тот, что после применения «Орешника» украинские дроны продолжают прилетать по нашим регионам, но о запуске ATACMS больше пока не слышно. Наверное, добавил эксперт, США поняли наш намёк.

Он также отметил, что в случае запуска «Орешника» Россия должна предупредить об этом США по каналам о предотвращении ядерной угрозы.