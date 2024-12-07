Военный эксперт рассказал, о чем Москва не будет предупреждать Киев

«За полчаса до пуска»: военный эксперт рассказал, о чём Москва не будет предупреждать Киев
Россия не обязана называть конкретный завод, по которому в следующий раз прилетит новейшая российская баллистическая ракета «Орешник».
Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил военный эксперт и обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев. При этом он считает, что руководство РФ не стало бы устраивать показательные пуски «Орешника», не имея запаса таких ракет в своих закромах.
«Чтобы применить «Орешник» по любой цели на всей территории Украины, России достаточно запустить его с полигона «Капустин Яр»», – подчеркнула специалист.
При этом он обратил внимание на тот, что после применения «Орешника» украинские дроны продолжают прилетать по нашим регионам, но о запуске ATACMS больше пока не слышно. Наверное, добавил эксперт, США поняли наш намёк.
Он также отметил, что в случае запуска «Орешника» Россия должна предупредить об этом США по каналам о предотвращении ядерной угрозы.
«Но она может это сделать за полчаса до пуска. Но мы не обязаны называть конкретный завод, по которому скоро прилетит, а просто предупредим их о пуске ракеты по одному из военно-промышленных объектов на Украине», – резюмировал Корнев.