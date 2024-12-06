ВКС России и ВВС Сирии уничтожили до 200 боевиков в трех провинциях

ВКС России и военно-воздушные силы Сирии уничтожили за сутки до 200 боевиков в трёх провинциях Сирии.

Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«Уничтожены до 200 террористов, 15 боевых бронированных машин, две реактивных системы залпового огня, два миномёта, 43 единицы автомобильной техники», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России есть информация о том, кто поддерживает террористические исламистские группировки, которые проявили агрессию в Сирии.