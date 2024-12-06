В Госдуме раскрыли, на какие регионы России ждать атаки ВСУ

России следует ожидать атаки ВСУ в любом месте, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, странно думать, что после звонка из российского Генштаба в США вдруг прекратятся обстрелы и нападения.

"Атаки можно ждать в любом месте, известно, что Курскую область киевский режим приказал держать любыми силами до вступления в должность американского президента Трампа, чтобы было, что выставить на торг. Соответственно, в актив себе ВСУ с удовольствием бы записали еще и другие российские территории – поэтому всюду следует ожидать не только ракетных ударов, но и возможного нападения. Американцы по телефону могли обещать все, что угодно, но только вот они никогда не выполняют обещаний", — сообщил он.

Журавлев напомнил, что ВСУ широко и безо всяких ограничений используют химическое оружие, дальнобойные ракеты и противопехотные мины, запрещенные международной конвенцией, которую Украина официально подписала. По его словам, он не стреляют лишь потому, что берегут ATACMS.

Странно думать, что после звонка из российского Генштаба вдруг прекратятся обстрелы, и, я вас уверяю, не стреляют лишь потому, что ATACMS боеприпас крайне дорогостоящий, а общее их число на Украине вряд ли превышает 50 штук – просто берегут, — резюмировал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов 27 ноября поговорил по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Чарльзом Брауном. Российская сторона предупредила об учениях в восточной части Средиземного моря.