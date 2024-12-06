Серийный выпуск "Орешника" наладят ко второй половине 2025 года
Россия планирует наладить серийный выпуск ракетной системы "Орешник" ко второй половине 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск", - сказал российский лидер, комментируя планы размещения "Орешника" в Белоруссии со второй половины 2025 года.
Путин рассказал о зависимости мощности «Орешника» от дальности атаки
По его словам, эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России и на территорию Белоруссии параллельно.