Россия планирует наладить серийный выпуск ракетной системы "Орешник" ко второй половине 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск", - сказал российский лидер, комментируя планы размещения "Орешника" в Белоруссии со второй половины 2025 года.

Путин рассказал о зависимости мощности «Орешника» от дальности атаки

По его словам, эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России и на территорию Белоруссии параллельно.