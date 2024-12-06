Forbes: Россия способна обернуть зимнюю фазу СВО в свою пользу

Зимой ВС РФ могут начать наступление на северо-востоке Украины. Наличию подобных планов может свидетельствовать уничтожение Россией мостов в Черниговской области Украины, недалеко от границы с РФ и Беларусью, сообщил Forbes. Журнал отмечает, что «исход зимней фазы СВО» будет зависеть от того, насколько быстро обе стороны смогут соорудить понтонные мосты.

«Российские спецподразделения, как сообщается, уничтожили мосты около Тимоновичей и Карповичей в Черниговской области, недалеко от границы Украины с Россией и Беларусью. <...> эти атаки могут быть сигналом нового российского наступления на северо-восток Украины», — сообщил американский журнал.

В материале издания отмечается, что «исход зимней фазы СВО зависит от скорости обеих сторон создавать понтонные мосты». В то время как строительство моста через реку является одной из наиболее сложных операций в военной тактике.

В Forbes также отметили способность подразделений ВС РФ быстро восстанавливать мостовые переходы. По словам издания, российские инженерные подразделения используют советские штурмовые мосты, такие как МТУ-72, который имеет пролет около 20 метров и установлен на шасси танка Т-72.