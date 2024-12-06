Президент Украины Владимир Зеленский представил в своем Telegram-канал новую ракету-дрон «Пекло» украинского производства. Он отметил, что это оружие уже применяется в бою, но его характеристики не уточнил. По его словам, новая партия была передана Вооруженным силам Украины сегодня, 6 декабря.

Дрон-ракета «Пекло». Наше, украинское, оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача — наращивать производство и применение, — написал он.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации продолжается тестирование боевого электрического мотоцикла производства концерна «Калашников». Как сообщили в компании, аппарат продемонстрировал эффективность в боевых условиях. Разработчики утверждают, что этот вид техники обладает такими характеристиками, как высокая скорость, маневренность, легкость, бесшумность и малозаметность.

Умеров сообщил о начале производства украинской ракеты-дрона «Паляниця»

До этого концерн «Калашников» представил усовершенствованный автомат АК-12 на международной выставке «Интерполитех-2024». Инженеры называют новую модель «самой удобной», при его разработке были учтены замечания военных на СВО.